"Когда мы счет сравняли, то помощники сказали, как сыграли другие. У нас есть шанс, в футболе не бывает ничего невозможного. Будем надеяться, что чудо случится с нами. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор, как говорят в Одессе.

Камбэк с дублем на 90+3 в видеообзоре матча Металлист 1925 – Полесье – 3:3

В последнем туре теперь все зависит от нас и от Кривбасса. Будем надеяться, цепляться до последнего, мы еще живы. Юрий Вернидуб планирует последнюю игру играть юношеской командой? Это их решение. Мы не можем корректировать, или просить, или еще что-то. Если они хотят проиграть четыре матча подряд, то что мы сделаем? Будем кивать только на себя", – цитирует Скрипника официальный сайт харьковчан.

К слову, в последнем туре Металлист 1925 будет играть с Вересом. Чтобы избежать прямого вылета из УПЛ, нужно побеждать ровенчан с разницей минимум в два мяча, а также надо надеяться, что в параллельном матче Минай проиграет Кривбассу.

Ворскла прервала серию поражений и осталась в УПЛ, Полесье рискует еврокубками, Минай отчаянно цепляется за элиту