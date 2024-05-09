Редакция Marca оценила каждого игрока стартового состава Реала за игру в матче с Баварией оценками.

"Анчелотти сдержал свое слово: Андрей вышел в стартовом составе, несмотря на возвращение в состав Куртуа в матче с Кадисом. Спас Реал после выстрела Кейна, хотя казалось, что Харри не попадал в створ ворот. Затем Лунин удачно сыграл на перехвате, опередив английского форварда.

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Он снова отличился в противостоянии с Харри, отразив удар в ближний угол, а также после угрозы со стороны Мусиалы. Голевой выстрел Дэвиса оказался неудержимым. Оценка – 8 баллов", – отметил корреспондент Marca Сантьяго Сигуэро.

Абсолютными героями встречи с Баварией были признаны Винисиус Жуниор и Хоселу (по 10 баллов). Тони Кроос удостоился оценки в 8,5 балла, а вот Орельен Чуамени провалился (4 балла).

Напомним, Реал обыграл Баварию в ответном полуфинале ЛЧ (2:1) и вышел в финал турнира. В решающем матче "бланкос" сыграют с Боруссией Д.

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