Луческу может сенсационно вернуться в Динамо, – источник
Бывший наставник "бело-синих" Мирча Луческу получил предложение снова работать в киевском клубе.
Румынский тренер Мирча Луческу может вернуться в Динамо, сообщает GSP.
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По информации источника, в случае согласия 78-летний специалист станет генеральным директором клуба. К слову, сейчас эту должность занимает Резо Чохонелидзе.
Отмечается, что кроме Динамо видеть Луческу у себя хотят две команды из Бухареста – Рапид и Динамо.
"Все хотят воспользоваться моим опытом. Однако, я ничего не решу до 1 июня", – сказал Луческу в комментарии Liga DigiSport.
Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года и пока остается без работы.
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