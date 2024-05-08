Бывший наставник "бело-синих" Мирча Луческу получил предложение снова работать в киевском клубе.

Румынский тренер Мирча Луческу может вернуться в Динамо, сообщает GSP.

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По информации источника, в случае согласия 78-летний специалист станет генеральным директором клуба. К слову, сейчас эту должность занимает Резо Чохонелидзе.

Отмечается, что кроме Динамо видеть Луческу у себя хотят две команды из Бухареста – Рапид и Динамо.

"Все хотят воспользоваться моим опытом. Однако, я ничего не решу до 1 июня", – сказал Луческу в комментарии Liga DigiSport.

Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года и пока остается без работы.

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