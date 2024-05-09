Реал переиграл Баварию в полуфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый матч завершился ничьей, поэтому все решалось в Мадриде. Реал лучше атаковал и создавал больше моментов, но Нойер тащил все удары по воротам. Ближе всех к голу был Родриго.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско

Бавария нашла свой шанс открыть счет. Кейн забросил в свободную зону на Дэвиса, который вышел вместо травмированного Гнабри. Альфонсо сместился в центр и подкрутил под штангу – без шансов для Лунина.

На последних минутах Мадрид оформил камбэк. Гол Начо отменили из-за фола, но Хоселу оформил дубль. Форвард сперва сыграл на добивании после удара Винисиуса. А затем замкнул в пустые ворота прострел Рюдигера.

Реал вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской Боруссией.