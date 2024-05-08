Рух официальным письмом обратился к Председателю комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль с просьбой заменить главного рефери предстоящего матча чемпионата Украины против киевской Оболони.

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На поединок был назначен Александр Шандор, однако "желто-черные" требуют другого судью. Причина такого обращения Руха понятна – Шандор представляет город Львов. В своем письме клуб отмечает, что не ставит под сомнение квалификацию 35-летнего специалиста, но не хочет оказывать лишнее давление на рефери и считает, что данное назначение является неэтичным по отношению к Оболони.

Напомним, после смены руководства УАФ все назначения арбитров на матчи УПЛ происходят путем жеребьевки.

Дуэль между Оболонью и Рухом состоится в субботу, 11 мая, на Оболонь Арена. Начало игры в 15:30.

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