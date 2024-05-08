Коломойский получил подозрение в заказе убийства директора одной из юридических компаний по мотивам личной мести, сообщает сайт Офиса генерального прокурора.

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"Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех фигурантов, причастных к совершению преступления.

Напомним, с сентября прошлого года Коломойский находится под стражей в Украине. По данным следствия, в 2013-2014 годах олигарх незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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