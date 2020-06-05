Главные новости: 4 мая Динамо имеет двух кандидатов на замену Михайличенко, Вернер отшил Ливерпуль ради Челси

Суркис может пригласить в Динамо Семина / фото из соцсетей

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 4 мая.

Украина

Главным ньюсмейкером дня стало Динамо. Киевляне якобы третий раз готовы пригласить Юрия Семина на должность главного тренера. На эту информацию уже отреагировали сам российский специалист и Игорь Суркис.

Бывший наставник львовских Карпат Йовичевич также заявил, что в будущем хочет поработать с киевским клубом.

Чемпионат Украины U-21 рискует прекратить свое существование.

Переговоры Чигринского и АЕКа близки к провалу – украинский защитник недоволен условиями по зарплате в греческом клубе.

Мир

Ливерпуль потерял шанс купить Тимо Вернера – звезда Бундеслиги уже договорился о переходе с лондонским Челси.

Кубок Италии официально вернется громким дерби Ювентуса и Милана – известна дата финала Туринра.

Нападающий Барселоны Лионель Месси попал в лазарет каталонского клуба и рискует пропустить возобновление сезона Ла Лиги.

Легендарный нападающий мадридского Реала Рауль стал одним из кандидатов на пост главного тренера немецкого Шальке.

Эксклюзивы "Футбол 24"

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