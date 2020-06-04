toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Переговоры Чигринского и АЕКа близки к провалу – защитник недоволен условиями по зарплате

10:49 93 Читати українською
Переговоры Чигринского и АЕКа близки к провалу – защитник недоволен условиями по зарплате
Дмитрий Чигринский / Сайт АЕКа

Защитник Дмитрий Чигринский не слишком впечатлен первой попыткой АЕКа продлить контракт.

Украинец близок к уходу из клуба по окончании сезона, утверждает SDNA.

Худобяк продлил контракт с Этникосом

Чигринскому не нравится новое распределение зарплаты, которое предлагает АЕК. Сейчас 33-летний центрбек получает 400 тысяч евро в год, однако греческий гранд не хочет платить столько травматичному ветерану. "Желто-черные" предлагают существенно уменьшить основную часть заработка, а остаток выплачивать только за сыгранные матчи. Чигринский убежден, что сможет сохранить свой уровень зарплаты в другом клубе, поэтому подписывать такое соглашение с АЕКом не планирует.

Напомним, экс-игрок Барселоны и Шахтера выступает за греческий клуб с 2016 года, когда на правах свободного агента перешел из Днепра.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник

blog_ava
"Я помню слезы Шевченко": Гусев – о роковом матче, который положил крест на мечте сборной Украины о чемпионате мира
08:00
215
Теги
Украинцы за рубежом Греция Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
36
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук