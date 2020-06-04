Переговоры Чигринского и АЕКа близки к провалу – защитник недоволен условиями по зарплате

Защитник Дмитрий Чигринский не слишком впечатлен первой попыткой АЕКа продлить контракт.

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Чигринскому не нравится новое распределение зарплаты, которое предлагает АЕК. Сейчас 33-летний центрбек получает 400 тысяч евро в год, однако греческий гранд не хочет платить столько травматичному ветерану. "Желто-черные" предлагают существенно уменьшить основную часть заработка, а остаток выплачивать только за сыгранные матчи. Чигринский убежден, что сможет сохранить свой уровень зарплаты в другом клубе, поэтому подписывать такое соглашение с АЕКом не планирует.

Напомним, экс-игрок Барселоны и Шахтера выступает за греческий клуб с 2016 года, когда на правах свободного агента перешел из Днепра.

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