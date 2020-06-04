Барселона нуждается в деньгах – определены топ-кандидаты "на выход", или Неймар как жертва кризиса и ультиматума ПСЖ

Барселона рискует получить серьезные финансовые убытки. Клубу нужно срочно пополнить бюджет – приходится устраивать экспресс-распродажу и забыть о вожделенном усилении.

"Блаугранас" должны до конца июня оптимизировать клубный бюджет. Для сбалансирования банковских счетов Барсе необходимо заработать до конца текущего месяца 70 млн евро. В клубных офисах все чаще появляется нервозность, ведь времени для получения необходимых денег остается все меньше.

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В принципе, в рядах Барселоны немало футболистов, которых клуб готов продать для получения дополнительных поступлений. Наибольшие прибыли можно было бы выручить от продажи Филиппе Коутиньо, но после коронавирусного кризиса вряд ли кто-то потянет трансфер бразильского вингера. Сейчас в рукаве каталонцев есть 3 главные козыри, которые практически гарантированно пополнят клубный бюджет, отмечает Marca.

Основной актив Барселоны – Нелсон Семеду. Защитник сборной Португалии, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 32 млн евро. Несколько топ-клубов серьезно заинтересованы в трансфере латераля "сине-гранатовых", так как качественные футболисты данного амплуа в последнее время стали серьезным дефицитом на рынке. Летом 2017 года Барса выложила Бенфике за португальца 30 млн евро и рассчитывает сейчас получить примерно такую ​​же сумму. Контракт 26-летнего Семеду действует еще 2 сезона.

Второй потенциально выгодный трансфер – Жан-Клер Тодибо, который на правах аренды выступает за Шальке. 20-летний француз летом должен вернуться в Испанию, но гельзенкирхенский клуб имеет право выкупа центрбека, который за год сыграл в составе первой команды Барселоны лишь 5 поединков. Шальке уже заявил, что не будет активировать опцию выкупа француза, после чего главным претендентом на защитника стал Эвертон. Transfermarkt оценивает Тодибо в 9 млн евро, но в Каталонии рассчитывают получить примерно 25 миллионов. Отличная инвестиция, если учесть, что полтора года назад француз обошелся Барсе в жалкий миллион евро.

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Третьим основным претендентом "на выход" стал Артуро Видаль. Здесь на пути становится почтенный возраст чилийца, которому недавно исполнилось 33. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2021-го, поэтому текущее лето – последний шанс Барселоны получить более-менее серьезные деньги за центрхава. В клубе уверены, что им удастся продать Видаля по завершении сезона 2019/20. Учитывая опыт чилийца, он может провести сезон-другой на высоком уровне практически в любом топ-чемпионате.

Впрочем, кроме продаж, Барселона не забывает и о приобретениях. Как известно, приоритетом является нападающий Интера Лаутаро Мартинес, но "кулес" грезили и возвращением Неймара из ПСЖ, в который бразилец перебрался 3 года назад за рекордные 222 млн евро. Если трансфер нападающего "нерадзурри" имеет все шансы воплотиться в жизнь, то о возвращении бразильца, похоже, можно забыть. По крайней мере, этим летом.

Идею сформировать лучшую атаку мира придется отложить, ведь ПСЖ требует за 28-летнего Нея неподъемные 175 млн евро. При этом парижане хотят всю сумму наличными и одним платежом – без каких-либо рассрочек или включения в сделку других футболистов. В частности, ПСЖ не интересует Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле или любой другой игрок Барсы. Таким образом, следующий сезон Неймар снова проведет во Франции, поскольку ни один клуб Европы в нынешних реалиях не потянет требования ПСЖ, убеждает Sport.es.

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