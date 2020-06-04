Ливерпуль упустил шанс купить Вернера – звезда Бундеслиги уже договорился с другим грандом АПЛ

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Главным претендентом на 24-летнюю звезду Бундеслиги стал лондонский Челси. Тимо Вернер в ближайшее время станет игроком "синих", сообщает SportBild.

Лэмпард получил разрешение Абрамовича на два звездных трансфера – Челси подорвет рынок, спутав карты грандам

По информации издания, лондонцы воспользуются пунктом в контракте о выкупе форварда за почти 60 млн евро. Интересно, что такая возможность доступна только до 15 июня. Известны и условия соглашения с лондонским клубом – личный контракт нападающего сборной Германии будет рассчитан до 2025 года, а сам игрок будет зарабатывать больше 10 млн евро.

К слову, портал Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро. В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 29 поединков, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение немца с РБ Лейпциг заканчивается 30 июня 2023 года.

Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка – фейл керівництва. Шальке йде на дно