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Ливерпуль упустил шанс купить Вернера – звезда Бундеслиги уже договорился с другим грандом АПЛ

19:38 218 Читати українською
Ливерпуль упустил шанс купить Вернера – звезда Бундеслиги уже договорился с другим грандом АПЛ
Тимо Вернер / picture alliance

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Главным претендентом на 24-летнюю звезду Бундеслиги стал лондонский Челси. Тимо Вернер в ближайшее время станет игроком "синих", сообщает SportBild.

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По информации издания, лондонцы воспользуются пунктом в контракте о выкупе форварда за почти 60 млн евро. Интересно, что такая возможность доступна только до 15 июня. Известны и условия соглашения с лондонским клубом – личный контракт нападающего сборной Германии будет рассчитан до 2025 года, а сам игрок будет зарабатывать больше 10 млн евро.

К слову, портал Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро. В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 29 поединков, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение немца с РБ Лейпциг заканчивается 30 июня 2023 года.

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Англия Германия Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансферы Челси Тимо Вернер Тимо Вернер
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