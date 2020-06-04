Динамо забило 5 голов, но проиграло – матч "первоклассной команды", остающийся рекордным в истории

Ровно 80 лет назад Динамо Киев сыграло, пожалуй, самый безумный матч в своей истории. Может ли первоклассная команда забить 5 голов и уступить?

Такими вопросами задавалась тогдашняя пресса, прямая цитата: "Знаток футбола даст твердый ответ: "Нет!".. В тот день, 4 июня 1940 года, в 19:00 по местному времени состоялся самый результативный официальный матч за все время существования киевского Динамо. Дерби против одноименного московского клуба также осталось рекордным по количеству забитых мячей и в истории чемпионата бывшего СССР. Хотя 6-й футбольный сезон стартовал еще в мае, стадион Динамо в Москве принял стартовый для себя поединок только месяц спустя.

Неудивительно, что игра собрала более 60 тысяч зрителей, которые скопились и у сидячих мест. Причем перед встречей прошел сильный дождь, а температура больше напоминала нынешние суровые времена, чем привычную летнюю - всего 15 градусов. У киевлян сразу 4 потери (каждый отсутствовавший сыграл минимум 10 матчей из 26), состав соперника недосчитался главного ответственного за комбинации.

В основе украинской команды вышел Константин Шегоцкий (на фото выше), которого за 2 года до того НКВД на 15 месяцев незаконно посадил в тюрьму для "врагов народа". Там не обошлось без традиционных преступлений "энкаведистов" - первый игрок в летописи футбола Украины, забивший 100 мячей в официальных соревнованиях, пережил жестокие пытки, в частности, "следователь" чередовал удары ножкой стула по туловищу с защемлением пальцев рук дубовыми дверями. Вышел оттуда с опухшими ногами, перебитыми пальцами, теряющим память. После войны 35-летний Щегоцкий стал одним из самых молодых тренеров в истории Динамо. Забивал в среднем около 1 гола за игру, брал серебро и бронзу союзного первенства, кто знает чего бы еще достиг, если бы не пытки...

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Киев приехал в статусе четвертой в таблице команды сезона после 6 туров. Москвичи отставали на 3 балла, но в таблице имели на игру меньше - они стремились к реваншу за поражение в предыдущей встрече (3:1). Команды набрали быстрый темп. За стартовые 10 минут динамовцы обменялись забитыми мячами. Дементьев удачно реализовал выход на ворота, а капитан киевлян Лайко (первый футбольный мастер спорта из Днепра) эффектным ударом с разворота замкнул подачу Калача. В середине тайма мяч снова побывал в воротах обеих команд. Сначала Щегоцкий после подачи с углового грудью вколотил мяч в ворота, впервые выведя Киев вперед. Однако спустя минуту Идзковский не отреагировал на пушечный удар Соловьева.

Ничто не предвещало беды - 2:2 к перерыву, конечно, довольно результативный счет, но чтобы наколотить еще 9 за второй тайм? Решающим стал стартовый отрезок с 50 по 52 минуты, эти 110 секунд нокаутировали гостей. Команда Михаила Печеного пропустили 3 мяча. Гости попытались вернуться в игру. Изумительно четкую комбинацию со сменой мест, организованную Онищенко и Балакиным, завершил Калач, и этот гол был признан лучшим в матче. Впрочем, московский клуб воспользовался массой угловых, которые привели к ошибкам вратаря (влажное поле!) и защиты киевлян, отметившись еще трижды. Никогда доселе Антон Идзковский или другой вратарь Динамо не вынимал снаряд из своих ворот столько раз за 90 минут матча...

Киевляне использовали тактику мелкого паса низом. Техника Щегоцкого, агрессия Онищенко и Балакина помогала давить в атаке. Последнее слово осталось за украинскими гостями - Калач ударом головой добавил к своему ассисту дубль, а финальную точку поставил Гребер, реализовав пенальти и исправившись за гол в свои ворота. Эти попадания лишь подвели рекордную черту дуэли. Поражение 5:8 на поле принципиального соперника. Столько киевский клуб не пропускал больше ни от кого. "Невероятно, но факт" (с). Тем же летом, 25 августа 1940 года, команда Печеного потерпит самое крупное поражение во всей истории Динамо Киев. Обидчик будет тот же, а счет 0:7.

"Киевляне - команда настроения. Ее игроки физически слабо подготовленные... Они играли индивидуально, без взаимопомощи и связи линий... Это поражение - большой урок для киевской команды, которая переживает серьезный кризис. В этом виноват тренер команды Печеный, который не смог физически закалить и подготовить команду", - писала советская пресса о тренере, который чудом удержался еще после первого сезона в Динамо. Пройдет 12 лет, пока киевляне возьмут убедительный реванш (3:0) на поле соперника, прервав черную 16-матчевую серию.

По итогам сезона-1940 динамовцы Москвы стали чемпионами СССР, опередив ближайших преследователей, одноклубников из Тбилиси, на 2 балла. Киевское Динамо, которое перед тем успело взять серебро и бронзу, второй год подряд заняло 8-ю строчку, что стало одним из худших результатов за все времена.

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6-й чемпионат СССР

Динамо (Москва) – Динамо (Киев) – 8:5 (2:2)

4 июня 1940 года. Москва, стадион Динамо, 60 000 зрителей (на самом деле даже больше)

Динамо Москва: Фокин, Радикорский, Чернышов, Станкевич, Лапшин, Елисеев (к), Семичастный, Бехтенев, Соловйье, Дементьев, Ильин

Динамо Киев: Идзковский, Махиня, Фесенко (Коротких, 60), Клименко, Гребер, Афанасьев, Балакин, Лайко (к), Онищенко, Щегоцкий, Калач

Голы: Дементьев (8, 51), Соловьев (26), Бехтенев (50) Семичастный (52), Ильин (70), Гребер (74, автогол), Елисеев (82) – Лайко (10), Щегоцкий (25), Калач (59, 86), Гребер (88, пен.)