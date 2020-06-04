Ювентус – Милан: Кубок Италии официально вернется громким дерби – известна дата финала

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объявил даты возобновления Кубка Италии.

"Как я и надеялся, сезон возобновится Кубком Италии. Игры будет транслировать Rai, мы все сможем увидеть их.

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Я рад сообщить, что два полуфинала пройдут 12 и 13 июня, а финал Кубка Италии запланирован на 17 июня", – приводит слова Спадафоры сайт журналиста Альфредо Педулы.

Добавим, что первым поединком станет противостояние Ювентуса и Милана (первая встреча – 1:1). На следующий день Наполи бороться с Интером за вторую путевку в финал (первый матч – 1:0). Напомним, что возобновление сезона в чемпионате Италии запланировано на 20 июня.

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