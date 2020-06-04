toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ювентус – Милан: Кубок Италии официально вернется громким дерби – известна дата финала

21:07 8 Читати українською
Ювентус – Милан: Кубок Италии официально вернется громким дерби – известна дата финала
Криштиану Роналду / Reuters

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объявил даты возобновления Кубка Италии.

"Как я и надеялся, сезон возобновится Кубком Италии. Игры будет транслировать Rai, мы все сможем увидеть их.

Ювентус хоче попрощатися з Ігуаїном – Саррі заступився за свого форварда

Я рад сообщить, что два полуфинала пройдут 12 и 13 июня, а финал Кубка Италии запланирован на 17 июня", – приводит слова Спадафоры сайт журналиста Альфредо Педулы.

Добавим, что первым поединком станет противостояние Ювентуса и Милана (первая встреча – 1:1). На следующий день Наполи бороться с Интером за вторую путевку в финал (первый матч – 1:0). Напомним, что возобновление сезона в чемпионате Италии запланировано на 20 июня.

"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому

blog_ava
"Температура растет": соблазнительная невеста форварда АПЛ не стесняется фотографироваться топлес
16:43
394
Теги
Интер Интер Ювентус Ювентус Милан Милан Наполи Наполи Италия Кубок Италии Кубок Италии 2018/19
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо может в третий раз пригласить Семина
    Україна — 10:24615 Динамо может в третий раз пригласить Семина
1
дн
:
19
час
:
11
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук