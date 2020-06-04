Динамо может в третий раз пригласить Семина

Известный российский тренер Юрий Семин может получить третий шанс в киевском Динамо.

Динамо рассматривает вариант с приглашением 73-летнего специалиста, утверждает Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на свои источники в Москве.

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Президент киевлян Игорь Суркис оставил в прошлом разногласия с Семиным, которые привели к увольнению во время второй каденции россиянина. Недавно опытный специалист потерял работу в московском Локомотиве, поэтому пока свободен. Именно Семин считается главным кандидатом на замену Алексея Михайличенко.

Напомним, российский тренер возглавлял Динамо с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы. В сезоне 2008/09 добыл с "бело-синими" золотые медали чемпионата Украины.

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