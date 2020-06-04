toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Йовичевич заявил о желании возглавить Динамо Киев

20:48 125 Читати українською
Йовичевич заявил о желании возглавить Динамо Киев
Игор Йовичевич / Фото из открытых источников

Экс-наставник Карпат Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет загребское Динамо, рассказал о своих тренерских амбициях.

"Сначала я хотел бы достичь результатов с Динамо Загреб и реализовать свою мечту. Но я этого и боюсь. Мечта сбудется и что дальше? Нужно делать следующий шаг.

Карпаты – ад для тренеров. Топ-5 Европы по перестановкам и 15 матчей на одного специалиста

Хочу учиться и прогрессировать, чтобы передавать свою энергию футболистам. Хочу подарить болельщикам Динамо Загреб много побед, а потом можно будет смотреть в будущее. Динамо Киев – великий украинский клуб. Было бы большой привилегией быть кандидатом на пост главного тренера этой команды в будущем", – сказал Йовичевич в программе Бомбардир.

Напомним, Игор выступал в составе "зелено-белых" с 2002 по 2004 годы, а в сезоне 2014/15 тренировал львовскую команду. После "зелено-белых" возглавлял словенский Целе и вторую команду Динамо Загреб. В апреле 2020-го стал главным тренером родной команды.

Електричний стілець Динамо: чому Йовічевіч опинився у дуже складній ситуації

blog_ava
Динамо может в третий раз пригласить Семина
10:24
615
Теги
Видеоновости Динамо Загреб Динамо Загреб УПЛ Игор Йовичевич Игор Йовичевич Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
11
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук