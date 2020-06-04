Йовичевич заявил о желании возглавить Динамо Киев

Экс-наставник Карпат Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет загребское Динамо, рассказал о своих тренерских амбициях.

"Сначала я хотел бы достичь результатов с Динамо Загреб и реализовать свою мечту. Но я этого и боюсь. Мечта сбудется и что дальше? Нужно делать следующий шаг.

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Хочу учиться и прогрессировать, чтобы передавать свою энергию футболистам. Хочу подарить болельщикам Динамо Загреб много побед, а потом можно будет смотреть в будущее. Динамо Киев – великий украинский клуб. Было бы большой привилегией быть кандидатом на пост главного тренера этой команды в будущем", – сказал Йовичевич в программе Бомбардир.

Напомним, Игор выступал в составе "зелено-белых" с 2002 по 2004 годы, а в сезоне 2014/15 тренировал львовскую команду. После "зелено-белых" возглавлял словенский Целе и вторую команду Динамо Загреб. В апреле 2020-го стал главным тренером родной команды.

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