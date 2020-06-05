toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини 4 травня: Динамо має двох кандидатів на заміну Михайличенку, Вернер відшив Ліверпуль заради Челсі

07:00 2414 Читать на русском
Головні новини 4 травня: Динамо має двох кандидатів на заміну Михайличенку, Вернер відшив Ліверпуль заради Челсі
Суркіс може запросити в Динамо Сьоміна / фото із соцмереж

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 4 травня.

Україна

Головним ньюсмейкером дня стало Динамо. Кияни нібито втретє готові запросити Юрія Сьоміна на посаду головного тренера. На цю інформацію вже відреагували сам російський фахівець та Ігор Суркіс.

Колишній наставник львівських Карпат Ігор Йовічевіч також заявив, що у майбутньому хоче попрацювати з київським клубом.

Чемпіонат України U-21 ризикує припинити своє існування.

Переговори Чигринського і АЕКа близькі до провалу – український захисник невдоволений умовами щодо зарплатні у грецькому клубі.

Світ

Ліверпуль втратив шанс купити Тімо Вернера – зірка Бундесліги вже домовився про перехід з лондонським Челсі.

Кубок Італії офіційно повернеться гучним дербі Ювентуса та Мілана – відома дата фіналу турінру.

Нападник Барселони Ліонель Мессі потрапив до лазарету каталонського клубу та ризикує пропустити відновлення сезону Ла Ліги.

Легендарний нападник мадридського Реала Рауль став одним із кандидатів на посаду головного тренера німецького Шальке.

Ексклюзиви "Футбол 24"

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау

Динамо забило 5 голів, але програло – матч "першокласної команди", який досі залишається рекордним в історії

Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖ

blog_ava
Гравець Реала може повторити пригоди Роналдінью в Парагваї – футболісту загрожує в'язниця
00:33
311
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
36
хв
Фрайбург
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук