Головні новини 4 травня: Динамо має двох кандидатів на заміну Михайличенку, Вернер відшив Ліверпуль заради Челсі

Суркіс може запросити в Динамо Сьоміна / фото із соцмереж

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 4 травня.

Україна

Головним ньюсмейкером дня стало Динамо. Кияни нібито втретє готові запросити Юрія Сьоміна на посаду головного тренера. На цю інформацію вже відреагували сам російський фахівець та Ігор Суркіс.

Колишній наставник львівських Карпат Ігор Йовічевіч також заявив, що у майбутньому хоче попрацювати з київським клубом.

Чемпіонат України U-21 ризикує припинити своє існування.

Переговори Чигринського і АЕКа близькі до провалу – український захисник невдоволений умовами щодо зарплатні у грецькому клубі.

Світ

Ліверпуль втратив шанс купити Тімо Вернера – зірка Бундесліги вже домовився про перехід з лондонським Челсі.

Кубок Італії офіційно повернеться гучним дербі Ювентуса та Мілана – відома дата фіналу турінру.

Нападник Барселони Ліонель Мессі потрапив до лазарету каталонського клубу та ризикує пропустити відновлення сезону Ла Ліги.

Легендарний нападник мадридського Реала Рауль став одним із кандидатів на посаду головного тренера німецького Шальке.

Ексклюзиви "Футбол 24"

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау

Динамо забило 5 голів, але програло – матч "першокласної команди", який досі залишається рекордним в історії

Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖ