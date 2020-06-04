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Семин отреагировал на слухи о возможном назначении в Динамо

11:20 287 Читати українською
Семин отреагировал на слухи о возможном назначении в Динамо
Юрий Семин / Сайт Локомотива

Юрий Семин дал комментарий относительно своего возвращения на должность главного тренера Динамо.

"Ко мне по этому поводу никто не обращался", – коротко ответил российский специалист Чемпионату.

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Семин официально был уволен из московского Локомотива 14 мая. Сейчас 73-летний тренер остается без работы, однако пресса активно "подыскивает" ему новые команды. Сегодня появилась информация, что киевское Динамо собирается в третий раз назначить Семина на тренерский мостик.

Добавим, что опытный россиянин за свою карьеру успел поработать с Памиром, московским и киевским Динамо, Локомотивом М, Габалой, Мордовией, Анжи и родной сборной.

Семин не планирует идти на пенсию после громкой отставки из Локомотива – возможно ли возвращение тренера в Динамо

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