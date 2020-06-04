toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Месси травмировался – лидер Барселоны рискует пропустить возобновление сезона Ла Лиги

11:05 95 Читати українською
Месси травмировался – лидер Барселоны рискует пропустить возобновление сезона Ла Лиги
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси попал в лазарет каталонского клуба.

 

2 июня Лионель Месси почувствовал боль в правой ноге, во время осмотра врачей у аргентинца обнаружили микроповреждение, сообщает AS.

Месси пропустил общую тренировку Барселоны

По информации издания, 32-летний форвард будет восстанавливаться около 10 дней. Таким образом, Лионель может пропустить первый матч Барсы после карантина против Мальорки. Игра запланирована на 13 июня, стартовый свисток прозвучит в 23:00.

В нынешнем сезоне Примеры Месси провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль

blog_ava
Динамо может в третий раз пригласить Семина
10:24
317
Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Мальорка - Барселона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
36
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук