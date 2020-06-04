Суркис прокомментировал возможное возвращение Семина в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис не готов к изменениям на тренерском мостике киевлян.

"Семин может возглавить Динамо? Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", – сказал Суркис в комментарии изданию Спорт-Экспресс.

Семин отреагировал на слухи о возможном назначении в Динамо

Напомним, после увольнения Семина из московского Локомотива, появилась информация, что киевское Динамо собирается в третий раз назначить 73-летнего специалиста тренером команды.

Сейчас Динамо тренирует Алексей Михайличенко. В первом после рестарта сезона матче киевляне уступили Шахтеру (1:3). В турнирной таблице "бело-синие" занимают четвертое место, набрав одинаковое количество очков с Зарей и Десной.

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау