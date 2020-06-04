toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Суркис прокомментировал возможное возвращение Семина в Динамо

18:20 208 Читати українською
Суркис прокомментировал возможное возвращение Семина в Динамо
Юрий Семин / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис не готов к изменениям на тренерском мостике киевлян.

"Семин может возглавить Динамо? Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", – сказал Суркис в комментарии изданию Спорт-Экспресс.

Семин отреагировал на слухи о возможном назначении в Динамо

Напомним, после увольнения Семина из московского Локомотива, появилась информация, что киевское Динамо собирается в третий раз назначить 73-летнего специалиста тренером команды.

Сейчас Динамо тренирует Алексей Михайличенко. В первом после рестарта сезона матче киевляне уступили Шахтеру (1:3). В турнирной таблице "бело-синие" занимают четвертое место, набрав одинаковое количество очков с Зарей и Десной.

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау

blog_ava
"Я помню слезы Шевченко": Гусев – о роковом матче, который положил крест на мечте сборной Украины о чемпионате мира
08:00
313
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Юрий Семин Юрий Семин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
4
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук