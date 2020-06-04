Рауль может возглавить Шальке

Шальке нашел неожиданного кандидата в кресло главного тренера.
Провальные результаты Шальке заставили руководство клуба искать замену действующему наставнику команды Давиду Вагнеру.
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Основным кандидатом на пост главного тренера гельзенкирхенцев является легендарный экс-форвард Реала Рауль, сообщает AS. Сейчас 42-летний специалист возглавляет молодежную команду мадридцев – Кастилью.
Напомним, испанец в свое время успел поиграть в Шальке в 2010-2012 годах. После 29-ти туров Бундеслиги команда Вагнера расположилась на 10-й строчке.
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