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Рауль может возглавить Шальке

14:46 18 Читати українською
Рауль может возглавить Шальке
Рауль / Фото ФК Шальке

Шальке нашел неожиданного кандидата в кресло главного тренера.

Провальные результаты Шальке заставили руководство клуба искать замену действующему наставнику команды Давиду Вагнеру.

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Основным кандидатом на пост главного тренера гельзенкирхенцев является легендарный экс-форвард Реала Рауль, сообщает AS. Сейчас 42-летний специалист возглавляет молодежную команду мадридцев – Кастилью.

Напомним, испанец в свое время успел поиграть в Шальке в 2010-2012 годах. После 29-ти туров Бундеслиги команда Вагнера расположилась на 10-й строчке.

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Германия Испания Шальке Шальке Давид Вагнер Давид Вагнер Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид Кастилья Рауль Рауль
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