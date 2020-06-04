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Чемпионат Украины U-21 рискует прекратить свое существование

13:00 85 Читати українською
Чемпионат Украины U-21 рискует прекратить свое существование
Шахтер-U21 – Динамо-U21 / Сайт "горняков"

УАФ рассматривает целесообразность продолжения чемпионатов молодежных команд.

Чемпионат Украины среди игроков до 21 года могут отменить, информирует SportArena.

УАФ официально утвердила место проведения финала Кубка Украины 2020/21

Решение о целесообразности продолжения соревнований в возрастной категории U-21 будет рассматриваться на ближайшем исполкоме УАФ, который запланирован на 7 июня во Львове. Члены исполкома склоняются к его полной отмене, однако возможен вариант изменения формата. Будущее турниров U-19 также находится под большим вопросом.

Напомним, текущие розыгрышы юношеского (U-19) и молодежного (U-21) чемпионата Украины завершены окончательно без определения победителей.

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