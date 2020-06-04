Чемпионат Украины U-21 рискует прекратить свое существование

УАФ рассматривает целесообразность продолжения чемпионатов молодежных команд.

Чемпионат Украины среди игроков до 21 года могут отменить, информирует SportArena.

УАФ официально утвердила место проведения финала Кубка Украины 2020/21

Решение о целесообразности продолжения соревнований в возрастной категории U-21 будет рассматриваться на ближайшем исполкоме УАФ, который запланирован на 7 июня во Львове. Члены исполкома склоняются к его полной отмене, однако возможен вариант изменения формата. Будущее турниров U-19 также находится под большим вопросом.

Напомним, текущие розыгрышы юношеского (U-19) и молодежного (U-21) чемпионата Украины завершены окончательно без определения победителей.

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