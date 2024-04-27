Ювентус и Милан расписали ничью в жалком матче – главного героя не должно было быть на поле
Ювентус и Милан сошлись в центральном матче 34-го тура Серии А 2023/24. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Милан в прошлом туре пережил унизительную коронацию Интера, но нужно было думать еще о сохранении второго места. “Россонери” приехали в гости к Ювентусу, который отставал на 5 очков. У Стефано Пиоли была катастрофа с обороной. Травмы выкосили четверку основных защитников, а на предматчевой разминке сломался еще и Майк Меньян. В ворота срочно встал Марко Спортьелло.
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Ювентус затащил Милан в свой любимый футбол без моментов. До перерыва по воротам попадал только Влахович. Серб пробил на 8-й минуте и коварно исполнил штрафной в компенсированное время – Спортьелло не дремал. Милан не имел даже этого, поэтому на табло горели "бетонные" нули.
В дебюте второго тайма резервный кипер Милана исполнил роскошный двойной сейв. Спортьелло вытащил выстрел Костича в ближнем углу, резко встал и головой принял добивание Данило!
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