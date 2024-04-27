Ювентус и Милан сошлись в центральном матче 34-го тура Серии А 2023/24. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Милан в прошлом туре пережил унизительную коронацию Интера, но нужно было думать еще о сохранении второго места. “Россонери” приехали в гости к Ювентусу, который отставал на 5 очков. У Стефано Пиоли была катастрофа с обороной. Травмы выкосили четверку основных защитников, а на предматчевой разминке сломался еще и Майк Меньян. В ворота срочно встал Марко Спортьелло.

Милан выбрал нового главного тренера– фаворит отказал клубу АПЛ ради переезда в Италию

Ювентус затащил Милан в свой любимый футбол без моментов. До перерыва по воротам попадал только Влахович. Серб пробил на 8-й минуте и коварно исполнил штрафной в компенсированное время – Спортьелло не дремал. Милан не имел даже этого, поэтому на табло горели "бетонные" нули.

В дебюте второго тайма резервный кипер Милана исполнил роскошный двойной сейв. Спортьелло вытащил выстрел Костича в ближнем углу, резко встал и головой принял добивание Данило!

Mira lq atajo Soldier boy



Sportiello titular...? pic.twitter.com/ZSYBAPvlaU — Ac Milan Paraguay (@ACM_paraguay) April 27, 2024 После этого на поле снова наступило длительное затишье. Милан завершит матч без единого удара в створ, а вот Ювентус на 86-й минуте получил еще один супершанс. Спортьеллло чуть не перечеркнул все свои подвиги. Вратарь Милан неловко уронил мяч на ногу Рабьо, но Чау подстраховал на линии! Претензии туринцев по поводу игры рукой были напрасными. 0:0 – команды расписали ничью и остались при своих, хотя Ювентус дает Болонье шанс догнать себя в турнирной таблице. Летом оба гранда планируют менять тренеров, поэтому остаются надежды на более яркие дуэли следующего сезона.

Монца в добавленное время украла победу у Лечче – роковой пенальти не позволил "волкам" забыть о вылете