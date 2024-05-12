Минай вырвал победу над Ворсклой в поединке 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24"

Ворскла повела в счете на 36-й минуте – Павлюк замкнул навес Бацулы со штрафного с правого фланга. На старте второго тайма Глущенко удвоил преимущество, пробил точно под дальнюю штангу.

Минай одержал волевую победу над Ворсклой в битве с 5 голами – в компенсированное время дали три пенальти, Кемкин взял два

Ременяк отквитал один мяч на 68-й минуте, реализовав выход один на один. А на 78-й минуте Павлюк срезал мяч в собственные ворота после навеса Вакулы. Самое интересное произошло на последних минутах. Фелипе заработал пенальти, но Кемкин умудрился его потянуть. Арбитр указал перебить 11-метровый, но и вторая попытка получилась неудачной. А на 90+7 Минай заработал право на пенальти – мяч попал в руку Челядина. Витенчук реализовал 11-метровый и вырвал победу.