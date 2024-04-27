Карпаты в поединке 6-го тура второго круга Первой лиги минимально обыграли Полтаву, чем обеспечили себе выход в элиту украинского футбола.

Первая лига 2023/24, 6-й тур

Полтава – Карпаты – 0:1

Гол: Игор Невеш, 10

Карпаты минимально победили Полтаву благодаря единственному голу Игора Невеша – бразилец на ближней стойке замкнул прострел Подлепенца. Этот гол стал единственным во встрече и гарантировал Карпатам путевку в УПЛ за 4 тура до конца первенства.

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Таким образом, "зелено-белые" впервые с сезона 2019/20 будут в украинской Премьер-лиге. После этого поединка Карпаты набрали 60 очков и сохранили отрыв от второго Ингульца в 5 пунктов.