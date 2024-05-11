Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
Шахтер в рамках 28-го тура УПЛ 2023/24 сыграет с Динамо. Анонс и прогноз букмекеров подскажет "Футбол 24".
Матч Шахтер – Динамо состоится сегодня, 11 мая, на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Поединок рассудит Виталий Романов.
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Динамо таки сделало это. Под руководством Александра Шовковского команда не потерпела ни одного поражения, одержав 15 побед в 17 матчах – последнее поражение датируется 3 ноября, и случилось оно именно во встрече с Шахтером. Этот стрик позволил сохранить надежды чемпионство до Классического дерби, хотя киевлянам все равно надо молиться. Дистанция между грандами составляет четыре очка.
На фоне удивительной серии Динамо все как-то забыли, что у донетчан чемпионат проходил еще убедительнее. Подопечные Марино Пушича выиграли 11 матчей УПЛ подряд (технический триумф над Александрией не считаем), а последнее поражение случилось аж 12 ноября – 16 туров назад. Кроме того, "оранжево-черные" вышли в финал Кубка Украины.
В таблице ожидаемых показателей – голов, пропущенных, очков – гранды тоже в далеком отрыве. И это при том, что добрая половина их матчей должна была завершиться какой-то осечкой. У команд возникали проблемы с созданием моментов против аутсайдеров, они допускают простые ошибки в обороне под прессингом и пользуются преимуществом в индивидуальном мастерстве и скамейке запасных.
Тяжело припомнить, когда в последний раз Динамо и Шахтер подошли к Классическому в столь равной форме. Лидеры УПЛ держат максимальную интригу. Предсказать исход противостояния очень непросто, однако небольшое преимущество все же имеют "горняки".
Во-первых, им не обязательно побеждать – а значит психологического напряжения у футболистов меньше. Им не нужно лишний раз рисковать.
Во-вторых, у Шахтера грандиозная скамейка запасных – показательной стала середина второго тайма в "домашке" против Зари, когда Марино Пушич позволил себе снять Судакова и Траоре. Игру усилили Сикан, Марлон Гомес, Эгиналду, Кевин и Педринью, а это еще не было Зубкова... Одним махом коуч "горняков" может бросить в бой 30-40 миллионов евро.
Еще одним важным преимуществом дончан являются центрбеки, хотя Матвиенко и Бондарь (не забываем и про Ракицкого) намного лучше в продвижении мяча, регулярно отдавая качественные пасы между линий и в глубину. Матвиенко же способен даже канал для передачи создать, открывшись на чужой половине (хотя в 99% случаев это возможно, если Николай переходит на левый фланг).
Можно вспомнить осеннее Класичне. Именно передачи Ракицкого и Матвиенко переломили ход игры. ЦЗ Динамо же имеют ощутимые проблемы в этом аспекте – особенно в проверке глубины (пространства за линией обороны).
1. Ракицкий дает пас между линиями на фланг
3. Матвиенко выдает передачу на ход Невертону, а тот быстро проскочил Тымчика.
4. Матвиенко зашел в опорную зону, принял пас и резко перевел на левый фланг. Невертон же воспользовался недостаточно плотной игрой киевлян – оказавшись в окружении трех соперников, он спокойно отдал разрезной пас в штрафную.
Впрочем, центрбеки "горняков" ошибаются под давлением как на мяче, так и без него – с Оболонью точность передач вперед просела до 69% при 15 низких потерях. В этом они не лучше своих киевских коллег. Если стабильно прессинговать Шахтер, то его преимущество в первой фазе можно существенно уменьшить. Без этого прессинга существует риск глотнуть пять голов, как Кривбасс в своем матче за первое место.
Способно ли Динамо прессинговать? Вполне. И даже лучше Шахтера. Все соперники "бело-синих" жалуются на физическую монструозность подопечных Александра Шовковского – их невозможно перебегать, они только прибавляют с течением времени.
Да и в тактическом плане все выглядит неплохо, хотя тревогу вызывает наличие Ярмоленко. Он рискует стать дырой в прессинге (если киевляне вообще собираются играть через высокое давление).
В остальных аспектах Динамо не то, чтобы сильнее Шахтера – просто команда намного лучше своей осенней версии. Во-первых, появилась рациональная и эффективная структура позиционной игры, хотя в режиме вертикального футбола "бело-синие" тоже способны разрывать. Во-вторых, сейчас у тренерского штаба есть кадровая вариативность и возможность усиливать игру.
Речь не только о флангах атаки, где ротируются Волошин, Кабаев и Ярмоленко. Выбор появился и слева в обороне, где равноценно качественно работают Дубинчак и Вивчаренко. Рядом с Поповым может сыграть как силовой Дячук, так и более тонкий Михавко (или же Сирота с еще лучшим первым пасом).
Бражко же пытались учить роли инсайда, хотя эксперимент вряд ли был удачным – тем не менее, из зон инсайдов Владимир таки давал крутые ассисты. Ну а появление юного Пономаренко добавляет возможностей и на позиции форварда.
Во всех остальных аспектах гранды примерно равны. Волевые характеристики у коллективов одинаково высоки – они стабильно побеждали при крайне тяжелых сценариях, в максимально важных матчах.
Гейм-менеджмент обоих тренеров также нравится – Шовковский и Пушич быстро принимают решения, проводят крутую работу над ошибками и редко ошибаются с заменами. Кроме того, футболисты под их руководством заметно развиваются.
Когда встречаются настолько ровные и хорошие коллективы, у которых еще и кадровых проблем нет, то возможны два варианта. Матч будет либо чрезвычайно ярким, либо чрезвычайно скучным. Классическое бывало разным, но уже давно не существовало такой интриги.
Кадровая ситуация
Травмированные: –
Дисквалифицированные: –
Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо
Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Сикан
Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат
Прогноз букмекеров
Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер фаворитом матча. На победу подопечных Марино Пушича дают 2.09, а на триумф Динамо – 3.60. Ничья была оценена коэффициентом 3.65.
Специалисты ожидают на высокую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.82, аналогичный тотал меньше – 2.09. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.50, а Владислава Вана – на 3.00.
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