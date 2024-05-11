Голкипер Реала Андрей Лунин излучает спокойствие и уверенность относительно того, кто должен сыграть против Боруссии Д в решающем еврокубковом матче.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может не попасть в стартовую одиннадцатку на финал Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Испанские СМИ и эксперты ломают копья относительно того, кто принесет больше пользы в матче – надежный украинец, который своей игрой закрыл рот всем скептикам или опытный Тибо Куртуа, который только восстановился после травмы.

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"Финал Лиги чемпионов – это такой матч, в котором все хотят сыграть. Но мне лично Анчелотти еще ничего не сообщил, до матча осталось много времени", – передает слова Лунина Defensa Central.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за Реал 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов (еще в 12 поединках отстоял "на ноль").

Напомним, финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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