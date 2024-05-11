Выступления украинца в чемпионате Испании привлекли внимание европейских клубов. Артем Довбика заинтересовал такие команды, как Атлетико, Ювентус и Наполи.

Досадная осечка Жироны с ассистами Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча с Алавесом – 2:2

Как сообщает AS, агент нападающего сообщил Жироне о поступивших ему предложениях, по Артему. Жирона настроена сохранить Довбика в своей команде хотя бы еще на сезон, поскольку "красно-белые" получили путевку в Лигу чемпионов и не хотели бы терять лидеров перед еврокубковой кампанией. Каталонцы считают, что нападающий является неприкосновенным и не будут обсуждать его трансфер.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Впрочем, каталонцы уже же могут не удержать украинца в своей команде. В контракте Артема с Жироной прописана клаусула, которая составляет 50 миллионов евро. Правда, не известно, существуют ли между сторонами дополнительные договоренности по отступным.

Довбик в текущем сезоне забил за "красно-белых" 20 голов и оформил семь результативных передач в 33 матчах Ла Лиги. Артем сейчас является не только лучшим бомбардиром Жироны, но и всего чемпионата Испании.

Довбик оформил 27-е результативное действие, Цыганков ассистировал игроку Барсы, но Жирона драматично потеряла очки