В субботу 31-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 4:1

Голы: Опенда, 23, Шешко, 45+2, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20

Бавария – Айнтрахт– 2:1

Голы: Кейн, 9, 61 (п.) – Экитике, 23

Фрайбург – Вольфсбург– 1:2

Голы: Борнаув, 42 (аг.) – Арнольд, 82, Лакруа, 90

Удаление: Сильдиллия, 64 (Фрайбург, красная карточка)

Нереализованный пенальти: Шаллай, 87 (Фрайбург)

Аугсбург – Вердер– 0:3

Голы: Шмидт, 52, Дукш, 61 (п.), Деман, 90

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В центральном матче дня РБ Лейпциг на своем поле неожиданно разбил дортмундскую Боруссию. "Шмели" вышли вперед в середине тайма, но через 3 минуты получили ответный гол, а на перерыв ушли уступая. После отдыха хозяева забили еще дважды и закрепились в топ-4 Бундеслиги. Превосходство над Боруссией теперь составляет 5 очков.

Бавария не без проблем одолела Айнтрахт, который отчаянно борется за еврокубки. Кейн вывел мюнхенцев вперед уже в дебюте встречи, но Экитике в середине тайма сумел восстановить статус-кво. Судьбу встречи решил пенальти после перерыва, четко реализованный английским форвардом. Бавария с 69 очками вторая и держит комфортное расстояние от Штутгарта.

Настоящее шоу устроили Фрайбург и Вольфсбург. Команды имели разные задачи на матч – хозяева рвались в еврокубки, тогда как гости сражались за сохранение прописки в элите. Победила жажда жизни – "волки" на последних минутах сумели дважды поразить ворота соперника, оформив камбэк. Стоит отметить, что с середины тайма Фрайбург играл в меньшинстве, а на 87-й минуте, при счете 1:1, не реализовал пенальти.

В еще одном матче Вердер на выезде разбил Аугсбург. Бременцы забили три сухих гола баварцам и поднялись уже на восьмую строчку турнирной таблицы.

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