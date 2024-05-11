В рамках субботней программы 35-го тура Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 35-й тур

Мальорка – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Гонсалес, 29

Вильяреал – Севилья – начало в 17:15

Атлетик – Осасуна – начало в 22:00

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Лас-Пальмас продлил безвыигрышную серию в чемпионате до 11-ти туров, потерпев выездное поражение в "островном дерби" с Мальоркой. Канарцы уступили балеарцам – единственный гол в середине первого тайма забил Джованни Гонсалес. Этот провал не имеет никаких турнирных последствий для гостей, а вот подопечные Хавьера Агирре оторвались от зоны вылета на 9 очков, прервав 6-матчевую серию без побед во всех турнирах.

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