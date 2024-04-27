В рамках субботней программы 35-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1

Голы: Антони, 79 – Амдуни, 87 (пен)

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1

Голы: Исаак, 26, 61 (пен), Гимараес, 54, Осборн, 65 (автогол), Уилсон, 72 – Ахмедходжич, 5

Вулверхэмптон – Лутон – 2:1

Голы: Хван Хи Чхан, 39, Т. Гомес, 50 – Моррис, 81

Фулхэм – Кристал Пелас – 1:1

Голы: Мунис, 53 – Шлупп, 87

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Манчестер Юнайтед в домашнем матче разделил очки с Бёрнли. Хозяевам не удавалось открыть счет до 79-й минуты, а потом голом отличился – вы никогда не поверите – Антони! Конечно, "Циркулю" помог соперник, выполнивший обрезку и выведший бразильца один на один с голкипером. Фаны МЮ от счастья подарили вингеру игрушку (легендарного Соника).

Впрочем, на 86-й минуте Онана неудачно сыграл на выходе, ударив кулаком в голову Амдуни и организовав пенальти для "бордовых". Амдуни уверенно его реализовал. 1:1!

"Дьяволы" могли спасти победу уже через минуту вследствие прострела, который должен был замыкать Мактоминай – впрочем, О'Ши успел накрыть Скотта перед ударом в пустые. В следующей атаке Антони мог заработать пенальти, попав в руку защитнику в штрафной (без рикошета от корпуса, но с близкого расстояния), однако Джон Брукс не собирался смотреть повтор.

Финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). Этому не очень радовались в Ньюкасле, которому требовалось поражение манкунианцев. "Сороки" разгромили Шеффилд в родных стенах (5:1), приблизив "блейдс" к рекорду в 100 пропущенных голов за один сезон АПЛ – у подопечных Криса Уайлдера пока только 97. "Сотку" пробивал Свиндон в чемпионате 1993/94.

МЮ удержал шестую позицию в АПЛ, но Ньюкасл приблизился на расстояние в один зачетный балл. Шеффилд же наконец-то вылетел из АПЛ – команда отстала от спасительной 17-й позиции на 10 очков за три тура до конца. Бёрнли же не хватает всего двух зачетных баллов.

В параллельных матчах Фулхэм остановил победное шествие Кристал Пелас (1:1 после 3-х подряд выигрышных поединков для "орлов"), а Вулверхэмптон одолел Лутон (2:1). Новичок АПЛ остается в зоне вылета, держась на расстоянии в одно очко от 17 позиции.

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