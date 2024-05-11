"Икер Касильяс сказал, что Лунин должен выйти в финале Лиги чемпионов против Боруссии?

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Я уважаю то, что говорит Касильяс, и я очень люблю его, он наша легенда. Но я не хочу вступать в эти дебаты. У меня есть почти месяц, чтобы подумать, кто будет защищать наши ворота на Уэмбли", – цитирует Анчелотти Madrid Castle.

Напомним, ранее Касильяс заявил, что Тибо Куртуа пока не вошел в соревновательный ритм и место в воротах Реала на решающий матч еврокубка должен получить Андрей Лунин.

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