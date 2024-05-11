Анчелотти отреагировал на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал слова экс-голкипера "сливочных" Икера Касильяса относительно вратаря на решающий матч ЛЧ против дортмундской Боруссии.
"Икер Касильяс сказал, что Лунин должен выйти в финале Лиги чемпионов против Боруссии?
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Я уважаю то, что говорит Касильяс, и я очень люблю его, он наша легенда. Но я не хочу вступать в эти дебаты. У меня есть почти месяц, чтобы подумать, кто будет защищать наши ворота на Уэмбли", – цитирует Анчелотти Madrid Castle.
Напомним, ранее Касильяс заявил, что Тибо Куртуа пока не вошел в соревновательный ритм и место в воротах Реала на решающий матч еврокубка должен получить Андрей Лунин.
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