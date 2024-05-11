Тиджани Бабангида, его брат Ибрагим, жена и их сотрудник попали в ужасную аварию. Об этом сообщает Marca.

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Тиджани находится в тяжелом состоянии, хотя при сознании. Ибрагима умер в следствие полученных травм. Что касается жены Тиджани, то ее вместе с еще одним пассажиром доставили в больницу. Об их положении информации нет.

Напомним, что Тиджани и Ибрагим родные братья Харуны Бабангиды, который является воспитанником Барселоны и играл за донецкий Металлург в сезоне 2004/05.

Тиджани Бабангида известен прежде всего выступлениями за Аякс в период с 1996 по 2001 годы. В составе сборной Нигерии полузащитник выигрывал Олимпийские игры в Атланте в 1996 году.

Ибрагим Бабангида тоже был футболистом. С 1997 по 2002 годы он защищал цвета Волендама.

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