Поединок на Гудисон Парк имел очень важное значение как для Эвертона, так и для Брентфорда. Победитель официально сохранил бы прописку в АПЛ на следующий сезон – "ирискам" вообще надо набирать побольше, ведь с команды постоянно снимают очки. Кто знает, когда наступит следующий штраф и каким он будет?

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К сожалению, во встрече не смог поучаствовать Миколенко, который травмировал голеностоп. Его позицию закрывал Янг. Брентфорд в первом тайме ничего не создал, а Эшли в одном из эпизодов принял мяч на левом краю штрафной и очутился прямо перед голкипером – впрочем, при ударе мяч срезался с ноги.

Кроме этого эпизода, в актив хозяев в первом тайме можно занести только прострел Макнила, прошедший мимо дальней штанги и чудом не переведённый в ворота. Хотя в целом Эвертон был гораздо активнее. Отдыхать команды отправились при нулях на табло.

А вот в начале второго тайма "пчёлы" могли выйти вперед. Йенсен исполнил классную передачу с правого полуфланга на левый край штрафной, а Тоуни пробил метров с шести. Пикфорд спас Эвертон! Этот эпизод несколько раскрыл игру, и уже через три минуты Макнил бахнул с дистанции – перекладина сыграла за Брентфорд!

На 60-й же минуте Гуйе вывел "ирисок" вперёд. Идрисса заслужил свой гол. После углового розыгрыша его дальний удар заблокировали, но сенегалец подхватил отскок и запустил заброс на правый край штрафной. Гарнер оттуда прострелил вдоль вратарской – замыкания не случилось, однако Гуйе влетел в периметр и метров с шести пробил в девятку. 1:0!

Idrissa Gana Gueye encore buteur aujourd'hui!



Il ouvre le score face в Brentford. ️ pic.twitter.com/McmRqmdCGT — 13football_com (@13footballC) April 27, 2024

Брентфорд пытался отыграться. На 74-й минуте Тоуни замыкал хитрый прострел с углового, а на 77-й свежий Льюис-Поттер вошел в штрафную и бахнул под перекладину. Пикфорд выручил, а Томас Франк решился выпустить Ярмолюка. Егор вышел на 78-й минуте.

К несчастью, за следующие 19 минут украинец ничем не запомнился. У него было всего 5 передач, 4 из которых – назад или поперёк. Правда, одна из них прошла вдоль линии штрафной под заблокированный удар. Атака вторым темпом завершилась неприятным лонгшотом Шаде, который взял Пикфорд.

Подопечные Шона Дайча при этом постоянно ловили соперника на контратаках. В одной из них Дукуре фактически вышел лицом к лицу с голкипером (и не смог его переиграть), а в другой Гарнер решился на выстрел метров с 30-ти. Джеймс попал в перекладину! В конце концов, "ириски" довели матч до заслуженной победы – третьей подряд, все "сухие".

Таким образом, Эвертон оторвался от зоны вылета на 10 очков за три тура до конца. Команда Виталия Миколенко официально сохранила прописку в АПЛ на следующий сезон! Брентфорд же имеет на один зачётный балл меньше.

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