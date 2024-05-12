“Пономаренко и Михавко присоединились к команде на заправке. Наши юноши играли в Счастливом и победили 2:1. Главная команда Динамо на базе смотрела этот матч и сразу после финального свистка отправлялась во Львов.

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Мы должны были ехать без остановок, но остановилась на заправке, чтобы подождать Пономаренко и Михавко. Клуб отправил за ними машину и они фактически догоняли автобус", – поделился Шахов-младший в комментарии УПЛ ТВ.

Добавим, что Пономаренко вышел на заключительные несколько минут Классического против Шахтера, а Михавко и вовсе остался в запасе. "Горняки" же торжествовали – единственный гол в матче забил Георгий Судаков с пенальти.

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