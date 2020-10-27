Украина

Динамо из-за коронавируса потеряло Бущана и Миколенко. На этом плохие новости для сборной Украины не закончились – COVID-19 диагностирован у Михайличенко. Мирча Луческу объявил заявку на матч Лиги чемпионов против Ференцвароша с двумя дебютантами.

ФИФА дисквалифицировала игрока Львова на два года за участие в договорных матчах. Между тем Лужный и Дулуб стали претендентами на пост главного тренера "горожан".

Металлист, футбольная команда которого уже давно не существует, подал судебный иск против Кабмина на 200 миллионов долларов.

Мир

Милан расписал ничью против Ромы в матче с шестью голами и дублем Ибрагимовича, Фонсека первым в сезоне отобрал очки у "россонери".

Сон и Кейн снова принесли победу Тоттенхэму и еще на шаг приблизились к рекорду Лэмпарда и Дрогба.

Барселона неожиданно поддержала VAR после скандала в Классико. Президент каталонцев дал пресс-конференцию, где рассказал о ситуации с Месси.

Эксклюзивы "Футбол 24"

"Обыграть Шахтер будет трудно" Луческу об отставке, цели в ЛЧ, равнении на Малиновского, фиаско Динамо и ужасе Пирло

"От якщо Динамо обіграє Шахтар, тоді питань не буде": чому "гірники" втрачають очки, а Гармаш насторожує

"Відроджував Пахтакор, боровся з Лужним, грав до 40": росіянин, який став своїм у Львові

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається