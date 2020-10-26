Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск ФК Металлист к Кабинету Министров Украины относительно распоряжения о конфискации имущественных комплексов, информирует Interfax-Украина.

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"Оспаривается отнесение имущественных комплексов, конфискованных у истца, в сферу управления Харьковской облгосадминистрации, а также определение ее уполномоченным органом управления корпоративными правами, конфискованными в ПАО ФК Металлист", – говорится в сообщении пресс-службы ОАСКа. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в октябре 2017 генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что Металлист возвращается в госсобственность из собственности бизнесмена Сергея Курченко. Прокурор также заявил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав Металлиста на сумму 200 млн долларов.

Уже в апреле 2018 имущество отнесено к сфере управления областной государственной администрации. В начале этого года помещение на стадионе Металлист в Харькове и тренировочная база были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества.

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