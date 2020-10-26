Луческу бурно стартовал в Динамо – за 12 официальных матчей 9 триумфов и лишь одно фиаско. Его средние за игру 2,42 набранных очков с киевлянами – это самый высокий результат в карьере. Даже с "горняками" было меньше (2,2), хотя понятно, что выборка поединков побольше. Победа в Суперкубке против своей бывшей команды, плюс 4 над Шахтером в УПЛ, первый выход в групповой этап ЛЧ со времен Сергея Реброва в 2016 году. Впрочем, очевидно, что момент эйфории сменился холодным душем после довольно безликого домашнего старта в Лиге чемпионов. Игра Ювентуса, который за последние 4 матча в Италии выиграл лишь раз и то в кабинетах, показывает – киевляне упустили отличную возможность сыграть на проблемах еще одного гранда. Кого, как не 75-летнего румына спросить о проблемах своего бывшего подопечного в туринском суперклубе, шансах Интера одолеть Шахтер или перспективах Аталанты Малиновского и компании?

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Что посоветовал бы Пирло

Трудно сказать. Начать карьеру с командой, которая должна побеждать в каждом туре, непросто. Я видел вчерашний матч против Вероны. Думаю, ему тоже повезло. Он должен находить баланс во всем, что делает. Должен осознавать, что против Ювентуса все соперники отдают на поле все 100% сил. Его отношения с ребятами должны быть правильно выстроены.

Отставка из Динамо и переосмысление

Футбол – странная вещь. Я хотел подать в отставку, потому что меня не приняли. Конечно, делаю это не ради денег. Это просто моя жизнь. И если они меня не хотели, я не мог остаться. Но президент настоял, мы сразу выиграли Суперкубок и успели сделать все вполне неплохо. Однако в любом случае мы еще не на том уровне, чтобы квалифицироваться из группы в следующий этап Лиги чемпионов.

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Шахтер сменил лидеров и будет тяжелым соперником для Интера

Они, пожалуй, слишком долго ждали того, чтобы изменить старую гвардию, но сейчас это хорошая команда. Быстрая и добротная. У них приятный игровой рисунок, основаный на технике, движении и владении мячом невероятного уровня. Интер ждет тяжелый поединок. Даже если Шахтеру не хватает опыта, "нерадзурри" будет непросто победить на выезде. Команда продолжает свою философию, президент любит футбол больше, чем деньги. Они не изменяют себе – берут очень талантливых бразильских игроков, которые растут.

Первое поражение с Динамо

0:2 от Ювентуса в Лиге чемпионов? Мы прошли тяжелый период: 5 лет без Лиги чемпионов (на самом деле 4, – прим. "Футбол 24"). Нам пришлось создать команду, где много игроков – воспитанники из клубной академии. Впоследствии нам удалось пройти квалификацию, однако еще многое предстоит сделать. "Бьянконери" заслужили победу, но в любом случае это был сбалансированный матч. Им удалось забить из двух моментов, скажем так... Ювентус сможет пройти в плей-офф – думаю, что вместе с Барселоной. У них не должно возникнуть проблем. Не думаю, что в этой группе будут какие-то сюрпризы. Отсутствие отдельных лидеров из-за COVID-19 может изменить ситуацию, но это больше касается команд, у которых небольшая скамейка запасных. Я работаю над тем, чтобы киевское Динамо вышло на уровень, к которому они привыкли. Но пока наша цель – третье место.

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Какую итальянскую команду Луческу хотел бы тренировать

По игровому рисунку мне очень нравится Аталанта. Они умеют действовать быстро, агрессивно, атакуя игровое пространство – это отражение того футбола, который хочу видеть в своих командах. У них хорошая команда, понимающая принципы игры. Они делают не очень большое количество ошибок, учитывая то, насколько много играют в атаке.

Может ли футбол измениться из-за пандемии коронавируса

Это может произойти. Зрители меняют игру. Не тот ритм, отсутствует шоу. Игроков приходится дополнительно поощрять. Когда играешь при пустых трибунах – очень грустно. Мы профессионалы, но это трудно. Могут возникнуть определенные изменения. Мы перешли на очень организованный футбол с тренерами, которые возвращаются к базовым принципам игры. Много наставников анализируют огромное количество статистических данных, поэтому они значительно лучше подготовлены. Мы видим Ливерпуль и Манчестер Сити, которые теперь переживают немалые трудности, так как их очень тщательно анализируют.

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