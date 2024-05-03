Шахтер заинтересовался лидером СК Днепр-1 – все зависит от вероятного трансфера Судакова
21:28 - Читати українською
"Горняки" уже подыскали потенциальную замену своей главной звезде – Георгию Судакову.
Шахтер проявляет интерес к игроку СК Днепр-1 Валентину Рубчинскому, сообщает Sport.ua.
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Отмечается, что хавбека рассматривают как потенциальную замену Георгию Судакову, если летом его продадут. Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро. Все будет зависеть от суммы, за которую Шахтер продаст Судакова.
Отметим, что Рубчинский провел 31 матч за СК Днепр-1 в этом сезоне во всех турнирах, в которых отметился голом и 4 ассистами.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?
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