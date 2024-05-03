Шахтер проявляет интерес к игроку СК Днепр-1 Валентину Рубчинскому, сообщает Sport.ua.

Тоттенхэм провел встречу с Шаблием по трансферу Судакова, – The Mirror

Отмечается, что хавбека рассматривают как потенциальную замену Георгию Судакову, если летом его продадут. Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро. Все будет зависеть от суммы, за которую Шахтер продаст Судакова.

Отметим, что Рубчинский провел 31 матч за СК Днепр-1 в этом сезоне во всех турнирах, в которых отметился голом и 4 ассистами.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?