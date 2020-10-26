Чемпионат Англии 2020/21, 6-й тур

Брайтон – Вест Бромвич – 1:1

Голы: Ливермор, 40 (автогол) - Грант, 83

Бернли – Тоттенхэм – начало в 22:00

Программу дня открывал поединок между Брайтоном и Вест Бромвичем. "Чайки" в родных стенах выиграли лишь один из последних 11-ти матчей, но сегодня победа была близка. Хозяева вышли вперед на 40-й минуте в результате автогола Ливермора – это пятый автогол в пользу Брайтона с начала предыдущего сезона АПЛ. Ни один клуб АПЛ, кроме Тотнема, не получал столько автоголов соперника.

Счет 1:0 держался почти весь второй тайм, но на 83-й минуте Вест Бромвич отыгрался усилиями Карлана Гранта, которому дали пробить из центра штрафной после передачи с правого фланга – 1:1. Это был последний гол во встрече. Брайтон снова не выиграл в родных стенах.