Богдан Михайличенко и вся команда Андерлехта традиционно сдала тесты на коронавирус.

Шевченко объявил расширенный список на ноябрьские матчи сборной Украины – первый вызов героя Мадрида

Как сообщает Nieuwsblad, бельгийцы получили два положительных результата тестов – заразились член медицинского персонала команды и игрок сборной Украины Богдан Михайличенко. Оба уже ушли на самоизоляцию и ждут повторных результатов.

Заметим, это ставит под сомнение участие защитника в подготовке к ноябрьским матчам против Польши (спарринг), Германии и Швейцарии (оба поединка в рамках Лиги наций). К слову, Михайличенко попал в расширенный список Андрея Шевченко на эти матчи.

Также Богдан недавно принял участие в победном для его команды матче Лиги Жупиле против Кортрейка (3:1)

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