"Моим приоритетом было оставить Месси в новом проекте Барселоны. Критики обвиняли меня в том, что я хочу прогнать Лионеля, чтобы спасти счета клуба. Но нет, прямого конкурента мы усиливать не будем.

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Мы приняли это решение, несмотря на все затраты (с учетом налогов Месси зарабатывает в Барсе около 100 млн евро в год).

Месси имел четкий дедлайн по уведомлению о своем уходе, он сделал это позже, поэтому все случилось именно так. Мы все хотим, чтобы он завершил карьеру в Барселоне", – цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, летом Лионель хотел покинуть Барсу, но руководство не отпустило свою главную звезду.

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