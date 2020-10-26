Бартомеу пожертвовал бюджетом Барселоны, чтобы удержать Месси – признание президента "блаугранас"
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу подробно объяснил ситуацию с уходом Лионеля Месси из каталонского клуба.
"Моим приоритетом было оставить Месси в новом проекте Барселоны. Критики обвиняли меня в том, что я хочу прогнать Лионеля, чтобы спасти счета клуба. Но нет, прямого конкурента мы усиливать не будем.
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Мы приняли это решение, несмотря на все затраты (с учетом налогов Месси зарабатывает в Барсе около 100 млн евро в год).
Месси имел четкий дедлайн по уведомлению о своем уходе, он сделал это позже, поэтому все случилось именно так. Мы все хотим, чтобы он завершил карьеру в Барселоне", – цитирует Бартомеу Marca.
Напомним, летом Лионель хотел покинуть Барсу, но руководство не отпустило свою главную звезду.
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