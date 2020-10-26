Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился с обоймой игроков, которые отправятся на поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша.

В столицу Венгрии на встречу с командой Сергея Реброва отправятся 25 футболистов. Как информирует официальный сайт киевлян, в заявку попали два новичка – форвард Клейтон да Силва и полузащитник Тудор Бэлуцэ, которые смогут дебютировать в ЛЧ за "бело-синих".

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Стоит отметить и отсутствие двух лидеров Динамо, которые пропустят поединок из-за COVID-19. Это основной вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. К слову, в лазарете находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.

Напомним, после 1-го тура Динамо в группе G Лиги чемпионов занимает третье место. Лидируют в квартете Барселона и Ювентус, Ференцварош – последний. Уже в среду, 28 октября, состоится матч против команды бывшего тренера "бело-синих" Сергея Реброва. Начало в 22:00.

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