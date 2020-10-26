Киевское Динамо обнародовало результаты тестов на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов против Ференцвароша.

Георгий Бущан и Виталий Миколенко вместе с тренером по физической подготовке Виталием Кулиба получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Ференцварош – Динамо: матч Лиги чемпионов против команды Реброва рассудит фартовый арбитр для украинцев

По информации официального сайта Динамо, все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с Ференцварошем, который состоится 28 октября.

Напомним, после 1-го тура Динамо в группе G Лиги чемпионов занимает третье место. Лидируют в квартете Барселона и Ювентус, Ференцварош – последний.

"Обыграть Шахтер будет трудно" Луческу об отставке, цели в ЛЧ, равнении на Малиновского, фиаско Динамо и ужасе Пирло