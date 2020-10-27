Динамо і збірна України потерпають від коронавірусу: головні новини 26 жовтня

Україна

Динамо через коронавірус втратило Бущана і Миколенка. На цьому погані новини для збірної України не закінчилися – COVID-19 діагностовано у Михайліченка. Мірча Луческу оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти Ференцвароша з двома дебютантами.

ФІФА дискваліфікувала гравця Львова на два роки за участь у договірних матчах. Тим часом Лужний та Дулуб стали претендентами на пост головного тренера "містян".

Металіст, футбольна команда якого вже давно не існує, подав судовий позов проти Кабміну на 200 мільйонів доларів.

Світ

Мілан розписав нічию проти Роми у матчі з шістьма голами та дублем Ібрагімовіча, Фонсека першим у сезоні забрав очки у "россонері".

Сон і Кейн знову принесли перемогу Тоттенхему і ще на крок наблизилися до рекорду Лемпарда і Дрогба.

Барселона несподівано підтримала VAR після скандалу в Класіко. Президент каталонців дав прес-конференцію, де розповів про ситуацію з Мессі.

Ексклюзиви "Футбол 24"

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"Відроджував Пахтакор, боровся з Лужним, грав до 40": росіянин, який став своїм у Львові

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається