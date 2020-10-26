"Совет директоров Барселоны выражает свою поддержку VAR как технической опции, но подчеркивает, что эта технология не применялась на важных этических уровнях.

Барселона – Реал: каталонцы получила сенсационное доказательство предвзятости арбитра в эпизоде с пенальти

Другие команды также высказались по этому моменту.Мы просим Федерацию отреагировать", – цитирует Вивеса Marca.

Недавно в матче против Реала арбитр назначил пенальти в ворота Барсы после помощи VAR. Каталонцы возмутились таким решением рефери. Более того, "блаугранас" заявили, что имеют доказательства того, что судья умышленно проигнорировал информацию от лайнсмена матча – тот предупредил главного арбитра, что пенальти назначать нельзя.

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