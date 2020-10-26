– Шахтар знову не зумів перемогти у чемпіонаті – вже четверта нічия в сезоні. Чому "гірникам" так важко перемикатися з єврокубків на УПЛ?

– Як би нам того не хотілося, але доводиться чимось жертвувати. Плюс, на мою думку, наявна недооцінка суперника. Чомусь у Шахтарі вважають, що можуть взяти три очки на голому ентузіазмі та класі. Ось тому нічого не вдається.

Шахтар – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Відставання від Динамо зросло до 4 очок. Який гандикап стане для Шахтаря критичним?

– Наразі я б не став надавати великого значення тій перевазі, яку отримало Динамо. Усі крапки над "і" розставлять матчі Динамо і Шахтаря між собою. Звичайно, якщо кияни постараються і таки обіграють "гірників", тоді питань не буде. Стане зрозуміло, що Динамо стало тією командою, яка може на рівних конкурувати з таким грандом українського футболу, як Шахтар.

– Команда Луческу здолала Олександрію. Як вам повернення Гармаша? Ще буде з нього користь для киян?

– Про це треба запитати Луческу, ми ж не бачили Гармаша тривалий час. Наскільки я розумію, він не рветься за кордон, не горить таким бажанням. Це насторожує, бо інші футболісти, як правило, хочуть вирватися в іноземні чемпіонати – отримати простір, свободу, нові можливості. Тож яке у нього майбутнє в Динамо – покаже час. Поспішати з висновками не варто.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

– П’ять попереджень та одне вилучення: які причини грубої гри у виконанні Динамо?

– Я б не сказав, що вона була грубою. Так, Шапаренко дещо підняв ногу у підкаті, не варто було цього робити. Загалом – жорсткий футбол. Кияни розуміли, що по-іншому важко буде перемогти. Олександрія – команда з характером, амбіціями, силовою манерою. У Динамо не вийшло легкої прогулянки. Підсумковий рахунок відповідає подіям, які відбувалися на полі.

– Сьогодні стало відомо, що Динамо летить на матч проти Ференцвароша без двох лідерів – Бущана і Миколенка. Це відчутно б’є по шансах киян?

– Динамо і Ференцварош – рівноцінні команди приблизно однакового рівня. На перший план вийде майстерність тренерських штабів. Матчу у Будапешті побоюватись не варто. Шанси 50/50. При цьому клас гравців Динамо трішечки вищий.

– А як оціните Шахтар проти Інтера? Нищівна поразка у півфіналі ЛЄ може тиснути психологічно?

– Та ні. У Шахтарі не ті гравці, які посипатимуть голову попелом. Це все давно проаналізовано, сторінка перегорнута. Завтра, сподіваюся, все буде по-іншому.

– На чому ви акцентували свою увагу в інших матчах 7-го туру УПЛ?

– Нічого несподіваного не відбулося. Усі зіграли на своєму рівні. Приємно спостерігати за грою Колоса. До Десни позитивно ставлюся. Ну й Зоря потихеньку відновлює кондиції, стає на свої звичні лижі. Ми звикли, що ця команда демонструє хороший футбол і дає бій грандам.

– Маємо другу тренерську відставку сезону – Цецадзе покинув Львів. Тепер команду "прорве"?

– Ні, там потрібно копатися і шукати причини всередині клубу. Постав будь-якого іншого тренера – нічого не зміниться.

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"Обіграти Шахтар буде важко": Луческу про відставку, мету в ЛЧ, рівняння на Маліновського, фіаско Динамо і жах Пірло