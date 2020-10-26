Только сегодня Милан узнал, что не сможет рассчитывать на своего основного голкипера. Джанлуиджи Доннарумма сдал положительный тест на коронавирус. Также инфицирован Петтер Хауге, но юный норвежец еще далек от игрока даже основной обоймы. Таким образом дебютировать за "россонери" выпало Чиприану Тэтэрушану.

Милан расписал ничью с шестью голами против Ромы – Ибра оформил дубль, Фонсека первым в сезоне забрал очки у "россонери"

Старт матча для хозяев Сан-Сиро оказался роскошным. Уже на второй минуте они открыли счет. Рафаэль Леау выцарапал мяч на левом фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу. Ибрагимович выиграл позицию у защитников и без проблем переиграл дезориентированного голкипера Ромы. Этот гол стал самым быстрым для Златана в футболке Милана в матчах Серии А – после стартового свистка прошла 1 минута и 48 секунд.

Подопечные Паулу Фонсеки не стушевались. Игра продолжалась так, будто и не было этого быстрого гола. Правда, "волки" решили, что восстановить равновесие в счете нужно оперативно. На 14-й это удалось сделать Джеко. Лоренцо Пеллегрини подавал с угла поля – Тэтэрушану ошибся на выходе, и босниец, выиграв борьбу у Романьоли, переправил мяч в сетку.

Милан, как и положено хозяевам, больше держал мяч и атаковал позиционно. В свою очередь Рома молниеносно проводила контрвыпады – все пять ударов команды в первом тайма попали в створ ворот. Голкипер-дебютант даже сумел продемонстрировать свое мастерство, осуществив классный сейв.

Ближе к 30-й минуты Милан устроил пожар в штрафной Ромы. "Россонери" подали три угловых подряд, которые завершались ударами. Выстрел Эрнандеса заблокировал защитник Манчини. Вторым пробивал Романьоли – Миранте потянул. Против Кьяера уже был бессилен и он, но подстраховала штанга. Под занавес первого тайма Чалханоглу мог забить со штрафного, но кипер снова спас.

Начало второй половины, и Рома снова пропустила на второй минуте. Гол также создал Леау. Юный португалец прорвался в штрафную и прострелил к 11-метровой отметкк, куда набегал Салемакерс. Справиться с выстрелом Алексиса у Миранте не было шансов. Для полноты дежавю не хватило совсем немного. Мхитарян создал момент у ворот хозяев, но с последней передачей не сложилось – мяч полетел слишком высоко для Джеко.

Позже на авансцену решил выйти арбитр. Пьеро Джакомелли сначала поставил пенальти в ворота Милана. Не факт, что это решение правильное. Показалось, что это Педро фолил против Беннасера. Жаркие дискуссии ничего не изменили, а только добавили матчу градуса. Верету переиграл Тэтэрушану с точки.

Уже через несколько минут рефери вернул долг Милану. Однако фол Манчини против Чалханоглу был куда очевиднее. Ибра с пенальти был точен и забил свой 58-й гол за "россонери" – на один больше, чем за Интер. Но Рому и это не остановило. Очередной угловой у ворот хозяев – защитники не удержали Кумбулла, который буквально с метра переправлял мяч на дальней штанге.

На последних минутах Милан побежал вырывать победу. Миранте спас, отбив удар в упор. Травма Ибаньеса окончательно сбила ритм и позволила Роме перехватить инициативу. Однако счет так и не изменился. Милан впервые в текущем розыгрыше Серии А потерял очки, но остался на первом месте. У Ромы девятая строчка.

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