Нападающий Валенсии и сборной Украины Роман Яремчук до сих пор не знает, за какую команду будет играть в следующем сезоне.

Украинец выступает за "летучих мышей" на правах аренды из Брюгге. Наставник Валенсии не хочет тянуть до конца трансферного окна, чтобы решить проблему с нападающим, поскольку хочет, что к предсезонной подготовке команда была укомплектована.

Травма Яремчука: в Испании сообщили, когда форвард Валенсии вернется на поле

Как сообщает Relevo, Брюгге не согласится на еще одну аренду и хочет продать Романа Яремчука. Для "летучих мышей" трансфер украинца довольно сложный файл из-за его высокой зарплаты. Форвард все еще надеется, что клубы смогут договориться о его продаже.

В Валенсии настроены пессимистично относительно трансфера, но окружение Яремчука заявляет, что Роман сделает все возможное, чтобы остаться в Испании. Он верит, что восстановил свой уровень и не может быть счастливее, чем в составе "летучих мышей". В ближайшее время клубы встретятся, чтобы окончательно принять решение по украинцу.

Напомним, в текущем сезоне Роман Яремчук сыграл за Валенсию в 25 матчах во всех турнирах. В активе украинца четыре гола.

Жирона в Лиге чемпионов: пять сенсационных клубов Ла Лиги, которые шокировали Европу раньше Довбика и Цыганкова