До 28 октября руководство Львова хочет определиться с тем, кто возглавит клуб после отставки Георгия Цецадзе.

Львов официально подтвердил отставку Цецадзе

Как сообщает Meta Ratings, клуб из Львова рассматривает разные кандидатуры на пост главного тренера. Среди них есть бывший тренер Динамо Олег Лужный и экс-наставник Карпат и Черноморца Олег Дулуб. Сейчас тренировочным процессом команды управляют Виталий Шумский и тренер вратарей Вадим Деонас.

Заметим, клуб расположился на дне турнирной таблицы. После 7 сыгранных туров Львов имеет в своем активе лишь одно очко. Уже 1 ноября на команду ждет встреча с Ворсклой, которая является одним из лидеров УПЛ. Начало матча в 17:00.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей