Богунов отстранен от матчей под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 через участие в договорных встречах.

Хавбек ФК Львов признался об участии в договорном матче

Как сообщает Pressball, полузащитник, который сейчас выступает за Львов, наказан за поединки в период выступлений за белорусский Нафтан в 2017 году. Интересно, что ранее Федерация футбола Беларуси отстранила Богунова на два года от участия в матчах, однако ФИФА распространила это решение на все соревнования под своей эгидой.

Заметим, Ярослав присоединился во Львов в июле 2019 года. В текущем сезоне Богунов успел сыграть в 4 матчах, но результативными действиями не отличался.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей