Милан – Рома – 3:3 – видео голов и обзор матча
Милан принимал Рому в рамках 5-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Соперники выдали сверхрезультативный поединок. Еще до перерыва команды обменялись голами, отличились ветераны – Златан Ибрагимович и Эдин Джеко.
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Во втором тайме "качели" продолжились, Салемакерс вывел хозяев вперед, но Верету сравнял счет. До завершения матча Ибрагимович еще успел реализовать пенальти, а Кумбулла точным ударом поделил очки.
Милан впервые в текущем розыгрыше Серии А потерял очки, но остался на первом месте. У Ромы девятая ступень.
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